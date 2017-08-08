КНДР отказалась от предложения Южной Кореи наладить отношения

Алматы. 8 августа. КазТАГ – Глава МИД КНДР Ли Ён Хо ответил отказом на предложение своего южнокорейского коллеги Кан Гён Хва положительно ответить на инициативу наладить отношения между двумя странами, сообщает Русская служба ВВС со ссылкой на южнокорейское агентство Йонхап.

Короткая встреча двух министров прошла в Маниле, где открылась сессия Регионального форума АСЕАН по безопасности, одной из главных тем на которой станет ситуация вокруг КНДР. Как сообщает агентство Йонхап со ссылкой на официальных лиц, свое решение отвергнуть инициативы Сеула северокорейский министр мотивировал тем, что «южному соседу не хватает искренности».

«В ситуации, при которой Юг сотрудничает с США в плане усиления давления на Север, такие предложения выглядят неискренними», — цитирует СМИ министра.

Ранее северокорейский министр провел встречу с главой МИД КНР Ван И. Представитель Китая заявил, что все же надеется на скорые переговоры между двумя странами.

Как напоминает Русская служба ВВС, в середине июля Южная Корея предложила КНДР провести переговоры военных представителей по снижению напряженности на Корейском полуострове, а также возобновить диалог по линии Красного Креста. Переговоры должны были пройти в демилитаризованной зоне между двумя государствами в ближайшее время.

В субботу совет безопасности ООН одобрил резолюцию, расширяющую санкции против КНДР. Решение было принято после проведения Пхеньяном двух запусков межконтинентальных баллистических ракет за месяц. Резолюция предусматривает запрет на импорт из КНДР железной руды, свинца, угля и морепродуктов, заморозку счетов Банка внешней торговли КНДР, а также запрет для северокорейских морских судов входить в порты. По подсчетам американской стороны, которая предложила резолюцию, выполнение ограничений позволит сократить ежегодные валютные доходы Пхеньяна, составляющие сейчас около $3 млрд, втрое.