Мобильное приложение для онлайн-диагностики рака разработали в СКО

Петропавловск. 8 августа. КазТАГ – Мобильное приложение для онлайн-диагностики онкозаболеваний разработали в Северо-Казахстанской области (СКО), передает корреспондент агентства.

«Человек отвечает на вопросы тестов, и исходя из ответов, у него определяется группа риска – низкая, средняя или высокая. Если есть подозрение на заболевание, пациенту тут же даются рекомендации о том, какие мероприятия диагностического характера ему необходимо срочно пройти. Если пациенту что-то непонятно, он может обратиться в службу сервиса. Здесь же, в приложении, есть список клиник, которые в таких случаях необходимы», — рассказал автор идеи проекта «Онкоскрин», врач областного кардиологического центра, рентген-хирург Дмитрий Тё.

Таким образом, получить консультации врачей и пройти специальный тест на диагностику рака можно будет, не выходя из дома.

По словам Д.Тё, уже в сентябре приложение станет доступным для скачивания.

«В первую очередь мы планируем охватить СКО, а в дальнейшем и весь Казахстан. Для любого желающего протестировать себя это будет бесплатно. Вначале онлайн-консультации будут проводиться только в рабочее время, в ближайшем будущем – 24 часа в сутки», — отметил разработчик проекта Игорь Левин.