В Казахстане в каждом спецЦОНе будет находиться прокурор для решения проблемных вопросов по адмштрафам

Алматы. 8 августа. КазТАГ – В Казахстане в каждом спецЦОНе будет находиться прокурор для решения проблемных вопросов по административным штрафам, сообщил председатель комитета по правовой статистике и специальным учетам генеральной прокуратуры РК Багдат Мусин.

«Первый этап ЕРАПа (Единого реестра административных штрафов – КазТАГ) – это автоматизация процесса выписывания протоколов дорожными полицейскими. Я уверен, что системно мы решаем проблему, но эта работа ориентирована на снятие проблем в будущем, а вот что делать всем тем, у кого все эти проблемы есть уже сейчас? У кого в базе висит давно оплаченный штраф, а с него все равно требуют оплату? Решая проблемы обращающихся ко мне, я понял, что 90% таких вопросов возникают в спецЦОНах», — написал Б.Мусин на своей странице в Facebook.

«Поэтому принято решение, что теперь в каждом спецЦОНе будет находиться в постоянном режиме уполномоченный прокурор по адмштрафам от комитета по правовой статистике и специальным учетам. Думаю, это поможет тем, у кого вопросы возникают сейчас. А системную работу по ЕРАП будем продолжать», — добавил он.

Глава комитета отметил, что в Казахстане существует проблема по «нормальному учету» административных штрафов. В частности, прокуроры выявляют факты, когда протоколы, выписанные лицам, не своевременно или с ошибками заносятся в базу данных, не заносятся вообще или теряются.

«В стране есть большая проблема по нормальному учету административных штрафов. По разным каналам связи ко мне обратилось уже около 100 человек, что есть задвоения в базах, и еще больше жалоб поступает, что оплата была, а штраф висит. (…) Поэтому и решили создать единый реестр административных правонарушений, который должен быть эталонной базой по всем административным взысканиям. И если оплата проведена любым способом, онлайн или оффлайн через банковское отделение или еще где-то, то информация об оплате будет приходить сразу в эталонную базу и сниматься с человека автоматом», — отметил Б.Мусин.

По словам главы комитета, планируется, что штрафы на планшетах будут выписывать не только сотрудники дорожной полиции, но и все остальные уполномоченные органы.

«Кстати, допиливаем интеграцию с базой страховых и техосмотров, и уже скоро вся информация будет на планшете у дорожного полицейского. (…) Всех акимов призываю поскорее закупать планшеты и преображать полицейских своих регионов», — заключил он.

Как сообщалось ранее, в Астане заработал проект «Электронные протоколы». В рамках данного этапа комитетом по правовой статистике совместно с МВД РК для сотрудников дорожной патрульной службы разработано мобильное приложение по составлению электронных протоколов на мобильных устройствах. Приложение позволяет за минимальное количество времени составить протокол в электронном формате. Электронный протокол подписывается ЭЦП инспектора и в режиме реального времени попадает в базу данных. Правонарушитель подтверждает своей подписью в электронной форме с помощью «стилуса». Кроме этого, ему выдается бумажный экземпляр. Второй экземпляр с «живой» подписью нарушителя остается у инспектора. Электронный протокол будет направляться на электронную почту правонарушителя, а на его сотовый телефон будет приходить уведомление.

Плюсами проекта для граждан будет экономия времени при оформлении штрафов до 3-5 минут и прозрачность оформления, соблюдение процессуальных прав, исключаются приписки. Для государства главный плюс – это избавление от бумажной работы.

Разработчиками ЕРАП и, в частности, данного проекта является комитет по правовой статистике и спецучетам генпрокуратуры РК.