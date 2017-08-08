Но изменится ли из-за них поведение Владимира Путина – это совсем другой вопрос

Журнал Economist опубликовал статью под названием «America's new economic sanctions may hurt Russia's recovery» — «Новые экономические санкции Америки могут нанести ущерб процессу восстановления России».

В предисловии к ней говорится так: «Но изменится ли из-за них поведение Владимира Путина – это другой вопрос».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «После обрушения цен на нефть в конце 2014 года экономика России оказалась втянута в кризис. Санкции усугубили ситуацию. Кредитный кризис принудил правительство прибегнуть к изъятию части средств из резерва в целях оказания финансовой помощи банкам и фирмам.

Неопределенность заставила иностранцев с большой осторожностью подходить к заключению сделок с кем бы то ни было в России, а не только с теми, чьи имена фигурируют в списках лиц, подвергаемых санкциям. Такие «санкции по умолчанию» ухудшили деловой климат, говорит Наталья Орлова, главный экономист «Альфа-Банка», крупнейшей частной банковской структуры России. Объемы прямых иностранных инвестиции сократились с $69 миллиардов в 2013 году прямо до $6,8 миллиарда в 2015 году.

Американские официальные лица восприняли это как доказательство того, что санкции оказываются действенными. «Россия изолирована, а ее экономика разваливается», — заявил президент Барак Обама в январе 2015 года. В то время западные лидеры были обеспокоены тем, что Россия может глубже втянуться в конфликт на Украине. Сторонники санкций утверждают, что они помогли предотвратить это, и в подкрепление своих слов ссылаются на подписание Минских договоренностей в феврале 2015 года.

В то же время санкции не изменили стратегию Путина. Россия продолжает поддерживать сепаратистские республики на Украине, а аннексия Крыма сделалась свершившимся фактом.

«Правда без прикрас состоит в том, что [санкциям] еще только предстоит изменить их политику», — говорит Эвелин Фаркас, бывший заместитель помощника министра обороны США по российским вопросам. Россия продолжала вмешиваться в дела Сирии, а в 2016 году вмешивается в выборы в Америке.

В плане внутренней политики правительство использовало санкции как повод свалить вину за экономический спад на коварных иностранцев.

Санкции, отлучив приятелей Путина от глобальных рынков, «непроизвольным образом сделали их еще более зависимыми от Кремля», утверждает Эндрю Вайс, вице-президент фонда Карнеги по исследовательской работе. По данным российского издания журнала Forbes, Аркадий Ротенберг, друг и партнер господина Путина по занятиям дзюдо и попавший под санкции строительный магнат, получил государственные заказы на 555 миллиардов рублей. Санкции сделались предметом публичных насмешек. Патриотическая футболка с изображением ядерной ракеты и надписью «Тополь» санкций не боится» как нельзя лучше отражает настроения».

Издание HITC опубликовало материал под названием «Majority of Americans favour Russia sanctions bill, suggests poll» — «Опрос показывает, что большинство американцев одобряет законопроект о санкциях в отношении России».

В предисловии к нему говорится так: «Новый опрос YouGov, проведенный для журнала Economist, свидетельствует о том, что свыше половины американцев поддерживают новые санкции, введенные США в отношении России».

Далее уже в самом материале излагается следующее: «В ходе нового опроса YouGov, который проводился по заказу журнала Economist 31 июля и 1 августа, 51 процент респондентов заявили, что они одобряют санкции. В целом, 30 процентов опрошенных лиц заявили, что они решительно поддерживают эту меру, а еще 21 процент сказали, что они отчасти поддерживают ее.В то же время 22 процента респондентов поведали о том, что они не поддерживают эти санкции. В целом,13 процентов опрошенных лиц сказали, что они не согласны с этой мерой, а еще 9 процентов заявили, что они категорически не согласны с ней.

Остальные 27 процентов людей, охваченных опросом, сказали, что не определились с мнением на этот счет».

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