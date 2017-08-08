На Шымкентском НПЗ завершен монтаж двух крупных объектов установки каталитического крекинга

Алматы. 8 августа. КазТАГ — На Шымкентском НПЗ завершен монтаж реактора и регенератора установки каталитического крекинга, сообщила служба по связям с общественностью ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс».

«В рамках второго этапа проекта «Модернизации и реконструкции Шымкентского НПЗ» завершен монтаж крупногабаритного реактора R-1001 и регенератора R-1002 установки каталитического крекинга RFCC мощностью 2 млн тонн/год», — говорится в распространенном во вторник сообщении.

Как отмечается, свыше 200 специалистов и рабочих по сварке, термообработке и контролю сварных швов завершили монтаж 260-тонной верхней полусферы регенератора с 20 циклонами 1-й и 2-й ступеней для улавливания отработанного катализатора.

Работы по сборке и монтажу сегментов реактора и регенератора выполнялись в течение 5 мес. и завершились 31 июля 2017 года.

«Реактор R-1001 предназначен для превращения малоценных фракций – вакуумного газойля и мазута – в СУГ в компоненты автобензинов и дизтоплива. Верхняя отметка реактора – 56 м, диаметр свыше 6 м, масса реактора 293 тонны, температура 550 градусов. Регенератор R-1002 предназначен для регенерации и рационального использования катализатора установки каталитического крекинга RFCC. (…) Масса регенератора — 720 тонн, температура — 780 градусов», — поясняется в сообщении.

«Строящаяся установка каталитического крекинга мощностью 2 млн тонн в год – ключевой процесс в технологической схеме НПЗ для получения высокооктановых компонентов топлива», — подчеркивается в сообщении.

Шымкентский НПЗ построен в 1985 году, его проектная мощность составляет 5,25 млн тонн нефти в год. Завод вырабатывает 30% нефтепродуктов от общего годового объема, производимого тремя НПЗ Казахстана.

Как уже сообщалось, модернизация ШНПЗ началась в 2011 году в рамках госпрограммы индустриализации и включает в себя 2 этапа. 1-й этап завершился окончанием пусконаладочных работ на установке изомеризации в июле 2017 года. В целом модернизацию ШНПЗ планируется завершить в середине 2018 года, мощность завода при этом вырастет до 6 млн тонн в год.

После завершения второго этапа модернизации производство высокооктановых бензинов возрастет до 2 млн 270 тыс. тонн в год, дизельного топлива — до 1 млн 916 тыс. тонн в год, авиатоплива — до 400 тыс. тонн в год, а доля продукции завода на рынке РК увеличится до 35%.

50% акций завода принадлежит АО «КазМунайГаз», 50% — компании CNPC.