Что нужно Польше от Германии: деньги или торг? 08.08.2017 16:00 Владислав ЮРИЦЫН За рубежом 76 0 Политолог Рустам Бурнашев о политическом популизме в общеевропейском доме comments powered by HyperComments Похожие материалы: Астанинские дети смогут попробовать себя в различных профессиях и самостоятельно «заработать» деньги «Казахский национализм: миссия выполнима?». «Если казахи утеряют свое исконное двуязычие, то их ждет деградация». «В «Болашаке» за 7 лет украли почти полмиллиарда тенге. Как это произошло, и вернутся ли деньги?» Чехарда премьер-министров и судьба ядерной кнопки в Пакистане