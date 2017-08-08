Древние городища, заповедник Барсакельмес и горы Каратау предложили включить в сакральную карту в Кызылординской области

Кызылорда. 8 августа. казТАГ – 63 объекта Кызылординской области предложены для включения в сакральную карту Казахстана, сообщил начальник областного управления культуры Ержан Абдрахманов.

«В каждом регионе созданы рабочие комиссии по реализации проекта «Сакральная география Казахстана». И в нашей области тоже она есть, в ее состав вошли представители государственных структур, общественные деятели, ученые. В сакральную карту Кызылординской области включены 63 объекта. Это 16 макро- и 47 микросакральных объектов», — сказал Е.Абдрахманов во вторник.

По его словам, весь список объектов разделили по группам.

«В первую группу вошли археологические и архитектурные объекты, религиозные, к которым совершаются паломничества. Среди них древние городища Жанкент, Жент, Сыганак, мавзолеи Баланды II, Мулкалан, мечеть Айтбая. Во вторую группу включены такие природно-ландшафтные объекты, как заповедник Барсакельмес, озеро Камыстыбас, Кызылкум, горы Каратау», — пояснил он.

Весь перечень сакральных объектов области направлен в центр «Сакральный Казахстан», где будет проведено изучение собранных в регионе о них материалов.

«Ко всем сакральным объектам Казахстана направятся полевые этнографические экспедиции. Старт им дан в июне и продолжатся они несколько месяцев. Разработана специальная концепция отчета об экспедиции, определены критерии», — отметил Е.Абдрахманов.

Как пояснили в управлении культуры Кызылординской области, в основе проекта «Сакральная география Казахстана» три ключевых направления: создание культурно-географического пояса святынь и образовательная подготовка каждого казахстанца по роли и месту этого каркаса национальной идентичности; системное национальное информационное сопровождение; развитие внутреннего и внешнего культурного туризма с опорой на культурно-географический пояс Казахстана.

Основной оператор проекта – Национальный музей РК при министерстве культуры и спорта. На его базе создан научно-исследовательский центр «Киелі Қазақстан» – «Сакральный Казахстан», при котором сформирована экспертная группа из числа ведущих ученых, археологов, историков, этнографов и краеведов. Центр занимается методическим сопровождением «Атласа сакральных мест Казахстана».