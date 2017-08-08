Назначены послы Казахстана в Исландии, Ирландии и Албании

Астана. 8 августа. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назначил послов РК в Исландии, Ирландии и Албании, сообщила пресс-служба главы государства.

«Указами главы государства: посол Республики Казахстан в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Идрисов Ерлан Абильфаизович назначен послом Республики Казахстан в Исландии, Республике Ирландия по совместительству; посол Республики Казахстан в Турецкой Республике Сапарбекулы Абзал назначен послом Республики Казахстан в Республике Албания по совместительству», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Акорды во вторник.