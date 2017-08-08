Президент Турции посетит Казахстан с официальным визитом в сентябре

Новости 47 0

Астана. 8 августа. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщила пресс-служба главы государства.

«Президент Турции выразил намерение совершить официальный визит в Казахстан, а также принять участие в предстоящем саммите Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям в сентябре текущего года в Астане», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Акорды во вторник.

Сообщается, что в ходе телефонного разговора главы государств обсудили перспективы двусторонних отношений и обменялись мнениями по ряду актуальных международных вопросов.

Напомним, саммит ОИС по науке и технологиям пройдет в Астане 10-11 сентября.

comments powered by HyperComments

Похожие материалы:

  1. С Байконура в сентябре запустят китайский спутник связи
  2. Проблемный участок автодороги «Алматы — Усть-Каменогорск» сдадут в эксплуатацию в сентябре
  3. Данных о пострадавших казахстанцах в Турции и Греции в результате землетрясения не поступало – МИД РК
  4. Казахстанцев среди пострадавших и погибших в результате землетрясения в Турции и Греции нет
  5. Президент Казахстана находится в краткосрочном отпуске

Новости партнеров

Загрузка...