Продлен арест экс-начальнику РУВД Алматы и его 10 подозреваемым соучастникам

Алматы. 8 августа. КазТАГ – Динара Жаркеева . Экс-начальнику Ауэзовского районного управления внутренних дел Алматы Бахыту Касабекову и еще 10 членам организованного преступного сообщества (ОПС) продлен арест, сообщила пресс-служба городского суда.

«Продлен арест Б. Касабекову и еще 10 гражданам до 30 сентября», — сказали в суде во вторник.

Напомним, в ночь с 29 на 30 мая в Алматы комитетом национальной безопасности совместно с министерством внутренних дел РК начата спецоперация по пресечению деятельности ОПС, занимающегося вымогательством денег у предпринимателей, организацией каналов контрабанды через государственную границу РК с КНР и другими общеуголовными преступлениями, включая похищение людей и заказные убийства.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержаны лидеры и активные члены преступного сообщества, у которых изъято значительное количество огнестрельного оружия и боеприпасов, в числе задержанных бывший начальник Ауэзовского РУВД ДВД г. Алматы полковник полиции Б. Касабеков, связанный с лидерами указанной ОПС.