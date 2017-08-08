Продлен арест экс-начальнику РУВД Алматы и его 10 подозреваемым соучастникам

Новости 58 0

Алматы. 8 августа. КазТАГ – Динара Жаркеева. Экс-начальнику Ауэзовского районного управления внутренних дел Алматы Бахыту Касабекову и еще 10 членам организованного преступного сообщества (ОПС) продлен арест, сообщила пресс-служба городского суда.

«Продлен арест Б. Касабекову и еще 10 гражданам до 30 сентября», — сказали в суде во вторник.

Напомним, в ночь с 29 на 30 мая в Алматы комитетом национальной безопасности совместно с министерством внутренних дел РК начата спецоперация по пресечению деятельности ОПС, занимающегося вымогательством денег у предпринимателей, организацией каналов контрабанды через государственную границу РК с КНР и другими общеуголовными преступлениями, включая похищение людей и заказные убийства.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержаны лидеры и активные члены преступного сообщества, у которых изъято значительное количество огнестрельного оружия и боеприпасов, в числе задержанных бывший начальник Ауэзовского РУВД ДВД г. Алматы полковник полиции Б. Касабеков, связанный с лидерами указанной ОПС.

comments powered by HyperComments

Похожие материалы:

  1. Экс-министру нацэкономики Бишимбаеву арест продлен еще на месяц
  2. Экс-главе ЕНПФ Ерденаеву продлили арест до 28 августа
  3. Обвиняемому в хищении нефти в Актобе лидеру ОПГ Избасарову арест продлили до 7 сентября
  4. Без горячей воды 3-4 августа останутся некоторые районы Алматы
  5. В 205 км от Алматы зарегистрировано землетрясение силой 4,4 балла

Новости партнеров

Загрузка...