В Алматы сократили срок посреднику осужденного за взятки экс-главы миграционной полиции Алмалинского РУВД

Алматы. 8 августа. КазТАГ – Динара Жаркеева . В Алматы апелляционная коллегия сократила срок лишения свободы Михаилу Хану, проходившему по делу осужденного за взятки экс-главы миграционной полиции Алмалинского РУВД, передает корреспондент КазТАГ.

«Приговор специализированного межрайонного суда по уголовным делам г. Алматы от 1 июня 2017 года (…) в отношении Хана Михаила Афанасьевича изменить. На основании ст. 4 ч. 1 п. 2 закона РК «Об амнистии в связи с 25-летием независимости Республики Казахстан» от 13 декабря 2016 года назначенное наказание осужденному М. Хану сократить наполовину и окончательно к отбытию определить 4 года лишения свободы. В остальной части приговор суда оставить без изменения», — говорится в постановлении суда.

При этом отмечается, что срок лишения свободы сокращен наполовину, а не на одну четвертую, как было в приговоре первой инстанции, в связи с тем, что была неправильно применена амнистия.

«Жена осужденного Хана М.А. — Айтекина А.А. умерла, что подтверждается свидетельством о смерти от 11 февраля 2011 года. От указанного брака Хан М.А. один воспитывает несовершеннолетнюю дочь — Хан Е.М., 1 октября 2004 года рождения. В этой связи в отношении осужденного Хана М.А. следует применить ст. 4 ч. 1 п. 2 закона РК «Об амнистии в связи с 25-летием независимости Республики Казахстан», — поясняется в документе.

В отношении Талгата Аргынбекова и Александра Гордиюка приговор оставлен без изменения.

Напомним, в июне начальник отдела миграционной полиции УВД Алмалинского района Алматы Т.Аргынбеков был осужден по статьям 361 ч.2 (злоупотребление должностными полномочиями), 366 ч. 3 п. 2,4 (получение взятки) УК РК окончательно к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества. М. Хан осужден по статьям 28 ч.5, 366 ч.3 п.2,4 УК РК к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Суд оправдал Т.Аргынбекова и М.Хана по ст. 262 ч. 2 УК РК за отсутствием в их деянии состава уголовного правонарушения. В соответствии со статьей закона об амнистии суд сократил не отбытую часть основного наказания: Т.Аргынбекову окончательно назначено наказание в виде 8 лет и 2 мес., а М.Хану – 6 лет лишения свободы.

Между тем еще одному подсудимому А.Гордиюку назначен штраф Т45 млн с конфискацией имущества.

Согласно материалам дела, Т.Аргынбеков с марта по ноябрь 2016 года по предварительному сговору с М.Ханом неоднократно получал взятки в значительном размере, на общую сумму более Т2,8 млн, за покровительство в незаконной трудовой деятельности иностранцев, а М.Хан оказывал посреднические услуги. С апреля по октябрь 2016 года руководитель столовой «Базилик» А.Гордиюк дал взятки полицейскому на общую сумму Т1,5 млн.