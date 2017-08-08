Поставки вакцины против вирусного гепатита В начнут в медорганизации Казахстана в сентябре

Алматы. 8 августа. КазТАГ – Поставки вакцины против вирусного гепатита В начнутся в медорганизации Казахстана в сентябре, сообщила пресс-служба «СК-Фармация».

«Поставки вакцины на склады единого дистрибьютора начнутся в сентябре, после чего препарат сразу же будет отгружен в медорганизации, у которых есть потребность», — сообщила управляющий директор – член правления «СК-Фармация» Асемгуль Ержанова.

Она пояснила, что тендерные процедуры на закуп вакцины против вирусного гепатита В объявлялись неоднократно, однако поставщики не подавали заявки для участия в тендере из-за низкой цены.

«Учитывая важность закупа вакцины, приказом министра здравоохранения от 11 мая 2017 года предельная цена на вакцину увеличена с 148,22 тенге до 420,0 тенге за дозу», — отметила А.Ержанова.

После пересмотра цены 30 мая единый дистрибьютор вновь объявил тендер, по итогам которого был определен поставщик южнокорейской рекомбинантной вакцины для профилактики гепатита В с торговым названием «Эувакс В». На текущий момент завершаются закупочные процедуры.

Как напоминает «СК-Фармация», вопрос о возникших проблемах с закупом вакцины против вирусного гепатита В ранее уже рассматривался в министерстве здравоохранения. Для решения вопроса, пока закуп вакцины не будет завершен, управлениям здравоохранения было предложено перераспределить вакцины из регионов, в которых имелся запас препарата, в те области, где уже возникла потребность в нем. Перераспределение вакцин было осуществлено в четыре региона.