Более 250 учителей не хватает в СКО

Петропавловск. 9 августа. КазТАГ – Более 250 учителей не хватает в Северо-Казахстанской области (СКО), сообщила депутат областного маслихата Гафура Бустекова.

«На 1 августа имеются вакансии 253 педагогических работников», — сказала Г.Бустекова на заседании бюро политсовета областного филиала партии «Нур Отан» во вторник в ходе обсуждения реализации программы развития образования.

По ее словам, в школах области, в частности, не хватает 47 учителей математики, 39 – английского языка, 35 – русского языка.

«Специфика нашего региона заключается в том, что в области много малокомплектных школ, учеников недостаточно в учебных заведениях. По районам мы видим, что трехэтажные здания учебных заведений практически полупустые. Наполняемость классов не полная. Это имеется в ряде наших районов», — добавила Г.Бустекова.

В свою очередь глава региона Кумар Аксакалов заявил, что необходимо анализировать работу в этой сфере и обеспечить всех детей качественным образованием.

«Вы должны анализировать работу образования, все, кто отвечает за эту сферу. Сделали или не сделали? Если не сделали, так и надо говорить. Нужно анализировать с точки зрения общественной организации, со стороны родительского мнения, объективно подойти на 100%. Не нужно выдавать желаемое за действительное», — сказал К.Аксакалов, обращаясь к докладчику.

«Там есть дети, есть по 6-8 детей, их надо обучать, чтобы они получили качественное образование. А каким образом это решается – вы нам проанализируете. Я тоже ездил по районам, и езжу по всей стране и вижу различные факты. Но где-то даже при таком количестве умудряются показывать высокие результаты на ЕНТ и на промежуточных экзаменах. Поэтому вам предстоит как специалисту, куратору анализировать, какая сложилась ситуация», — добавил он.

Кроме того, он призвал предпринимателей помогать жителям своих сел.

«Две недели с большой командой мы объезжали все районы. Обращали внимание на состояние объектов социальной сферы – это школы, медицинские учреждения, объекты культуры, спорта, стадионы. Видели разные картины, где приходят инвесторы и ничего не делают, забрав все земельные доли, вложив в банк, не занимаясь технологией, не выплачивая заработную плату рабочим. (…) Вот здесь нам нужно контролировать, как сегодня предприниматели, инвесторы работают и создают рабочие места. Я думаю, предприниматели должны помогать своей стране, селу, своему району», — сказал К.Аксакалов.