Наконец – миллион! Астана стала городом-миллионником ровно через год после того, как прошли все торжества по этому случаю

Астана, год спустя после торжественных фанфар в честь рождения миллионного жителя столицы, провозглашения его имени и преподношения разных подарков, может, наконец, законно отпраздновать новую веху в своей истории. Год назад поторопились? Нет, предвосхитили!

«Пена схлынула! Наконец можем вздохнуть спокойно», — робко предположили в статкомитете, но прежде, скорее всего, советовались с компетентными людьми в правительстве и в астанинском акимате: не рано ли? можно ли?

Наверное, просчитывали разные последствия. Самым опасным, конечно, будет девятый вал от негосударственных СМИ и остроязычных журналистов. Но, может быть, пронесет.

Так и порешили: возобновить публикацию статистики о численности населения Республики Казахстан.

В эфире не были больше года. С чем пришли?

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Комитет по статистике МНЭ РК наконец возобновил публикацию статистики по численности населения.

Народу эта статистика нисколько не нужна. Она, скорее, любопытна журналистам и социально-активным неадекватам, которые в прошлом году вместо того, чтобы на веру принять сообщение акимата Астаны о том, что численность населения столицы достигла 1 млн. человек, начали глумиться над этим сообщением и, хуже того, вычислять математическую вероятность появления миллионного жителя.

Причем, акимат сразу сказал, по законам жанра, – миллионный житель родился! То есть, не приехал экспатом, не перешел незаконно госграницу с целью оказаться в Астане, не привезли его, немощного, дети на лечение в Астану. А все – с чистого листа – родился! Значит, город обновляется и живет.

Но ведь не поверили, стали искать подвох в том, откуда у Астаны мог оказаться миллионный житель. Явно нарисовали!

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До миллиона у Астаны не хватало всего ничего.

На 1 мая 2016 года – последние статистические данные, которые оказались доступны после введения искусственного моратория на публикацию официальной статистики, в столице официально насчитывался 880 191 житель.

С 1 января 2016 года народилось на свет 7684 маленьких астанинца, а уехало из города 112 человек.

Динамика прироста населения никак не предполагала, что к 4 июля 2016 года в столице будет проживать уже 1 млн. граждан.

Посчитайте сами.

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Арифметикой, чтобы подсчитать численность населения столицы, год назад, в июле, не занимался только ленивый. Но все ждали, как это будет выглядеть официально.

Однако начиная с июня 2016 года статистические органы РК приостановили публикацию оценки численности населения регионов Казахстана и страны в целом. Поэтому ни на 43-й день после окончания квартала, ни на 35-й день после окончания текущего месяца, статданные, согласно существующему графику публикации данных численности населения страны и ее регионов, не были опубликованы.

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Местная власть занялась обоснованием.

Резкий прирост численности населения Астаны городской акимат объяснил тем, что в первом полугодии 2016 года на миграционный учёт было поставлено 61 300 человек. Кроме того, на базовую численность населения города, по мнению акимата, оказали влияние результаты проведенного в период подготовки внеочередных выборов президента (25 апреля 2015 года) и Мажилиса парламента (20 марта 2016 года) подомового и поквартирного обходов.

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Год спустя, 5 июня 2017 года, министерство национальной экономики Казахстана, которому подчиняется комитет по статистике, разъяснило, почему данные о населении, которые должны были публиковаться каждый месяц, не публиковались.

Якобы потому, что производился переход к он-лайновому счётчику населения страны. Дескать, с июля 2017 года этот счётчик начнет действовать, тогда же будет возобновлена и публикация ежемесячных сводок численности населения страны.

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Сказано – сделано.

Так вот, согласно только что опубликованных данных, на начало 2017 года, в Астане проживал вовсе не миллион – а всего 972 692 человек. За первое полугодие 2017 года на свет появилось 11 748 младенцев. В итоге, учитывая миграционный поток (22 134 человек) в целом, на 1 июля – о, мама мия, население Астаны составило столь вожделенный миллион, и даже чуть больше – на 6 574 человека!

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Прав был президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, когда в 2016 году предполагал, что миллионная отметка численности населения Астаны будет достигнута в 2017 году перед открытием ЭКСПО-2017.

Ну может быть, была лишь небольшая погрешность в его прогнозе.

Местная же власть ошиблась на год. Это к вопросу о том, верить ли ее частым победным реляциям вообще…

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