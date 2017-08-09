Число жертв землетрясения в Китае выросло до 19 человек

Алматы. 9 августа. КазТАГ – По меньшей мере 19 человек погибли и 217 пострадали в результате произошедшего во вторник вечером землетрясения в юго-западной китайской провинции Сычуань, пишет ТАСС.
Сообщается, что в результате землетрясения гражданин Франции и гражданка Канады получили ранения различной степени тяжести.
Власти продолжают поисково-спасательную операцию, всего в районе бедствия проживают около 210 тыс. человек.
Ранее сообщалось, что жертвами землетрясения стали 12 человек, более 175 пострадали.
Напомним, 8 августа в 21.19 (по местному времени) в уезде Цзючжайгоу провинции Сычуань в Юго-Западном Китае произошло землетрясение магнитудой 7,0, затем последовало более 770 повторных ударов.
Также сообщалось, что среди погибших – 6 туристов. Более 30 тыс. туристов эвакуированы из уезда Цзючжайгоу.
Между тем по данным казахстанских сейсмологов, магнитуда землетрясения составила 6,8. В Алматы, Талдыкоргане и Жаркенте подземные толчки ощущались силой 4 балла, в Караганде и Усть-Каменогорске – силой 2 балла. Сведения о пострадавших и разрушениях не поступали.comments powered by HyperComments