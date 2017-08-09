Число жертв землетрясения в Китае выросло до 19 человек

Алматы. 9 августа. КазТАГ – По меньшей мере 19 человек погибли и 217 пострадали в результате произошедшего во вторник вечером землетрясения в юго-западной китайской провинции Сычуань, пишет ТАСС.

Сообщается, что в результате землетрясения гражданин Франции и гражданка Канады получили ранения различной степени тяжести.

Власти продолжают поисково-спасательную операцию, всего в районе бедствия проживают около 210 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что жертвами землетрясения стали 12 человек, более 175 пострадали.

Напомним, 8 августа в 21.19 (по местному времени) в уезде Цзючжайгоу провинции Сычуань в Юго-Западном Китае произошло землетрясение магнитудой 7,0, затем последовало более 770 повторных ударов.

Также сообщалось, что среди погибших – 6 туристов. Более 30 тыс. туристов эвакуированы из уезда Цзючжайгоу.