Астана. 9 августа. КазТАГ – В Астане внедрили систему «медицинской сортировки» пациентов, сообщается на сайте столичного акимата.

Как указывается в сообщении, сегодня в городской больнице №2 акимата Астаны состоялся старт акции «Сохраним здоровье вместе», которая направлена на улучшение контакта между посетителями и медицинскими организациями.

«В преддверии перехода на страховую медицину идет большая подготовительная работа. В первую очередь нам, медикам, необходимо предложить новые методы обслуживания пациентов, которые позволили бы значительно улучшить качество и доступность обслуживания. Так как при страховой медицине это будет основной критерий, позволяющий эффективно работать», — рассказал в интервью журналистам главный врач больницы № 2 Иван Ли.

Отмечается, что триаж-система (медицинская сортировка) была внедрена в больнице 2,5 месяца назад, перед EXPO, и подразумевает сортировку поступающих больных по категориям: экстренные, плановые и самообращение.

«Отличие этой структурной системы в том, что это не кабинетная система. Пациент поступает в зал ожидания либо в палату интенсивной терапии и наблюдения, и все наши ресурсы, включая узких специалистов, оборудование, обследование – все идет к пациенту и «кружится» вокруг него. Пациент не ходит по кабинетам. Ему не нужно самому, находясь в состоянии болезненности, выстаивать очередь у того или иного узкого специалиста», — отметил И.Ли.

Такая система эффективно работает во многих странах мира, где при первичном приеме пациентов имеются несколько потоков оказания помощи. «Красный» поток – это пациенты, которым помощь должна быть оказана немедленно; «желтый» поток – тоже экстренно, но у врачей есть несколько часов на оказание помощи; «зеленый» поток – когда пациента должны принять, обслужить, дать направление, а в случае необходимости госпитализировать в плановом порядке. Это позволяет снизить очередность.

И.Ли также сообщил, что внедрение медицинской сортировки позволило значительно сократить количество поступающих жалоб со стороны пациентов.

По данным акимата, в больнице разработано специальное программное обеспечение, которое в режиме онлайн на интерактивной доске показывает, как идет текущий процесс обслуживания пациентов.