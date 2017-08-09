Казахстанская легкоатлетка Ольга Рыпакова завоевала «бронзу» на чемпионате мира в Лондоне

Новости 44 0

Астана. 9 августа. КазТАГ – Казахстанская легкоатлетка Ольга Рыпакова завоевала «бронзу» на чемпионате мира в Лондоне, сообщила пресс-служба министерства обороны РК.

«Спортсменка ЦСКА, олимпийская чемпионка в тройном прыжке майор Ольга Рыпакова стала бронзовым призером чемпионата мира по легкой атлетике, который проходит в Лондоне. Казахстанская легкоатлетка в тройном прыжке показала результат 14,77 м», — говорится в сообщении, распространенном в среду.

«Золото» завоевала Юлимар Рохас из Венесуэлы (14,91 м), «серебро» – колумбийка Катрин Ибаргуэн (14,89 м).

В минобороны сообщили, что следующий старт, в котором примет участие Рыпакова – очередной этап «Бриллиантовой лиги» в Бирмингеме 20 августа.

Ранее казахстанская легкоатлетка заняла III место на четвертом этапе «Бриллиантовой лиги» по легкой атлетике в Риме. В тройном прыжке она показала результат 14,64 м. 

comments powered by HyperComments

Похожие материалы:

  1. Казахстанец стал вторым на чемпионате РК по триатлону среди профессионалов
  2. Сменился главный редактор газеты «Казахстанская правда»
  3. Казахстанская певица Мудряк заняла III место на международном конкурсе «Опералия» в Астане
  4. Успешная еврокубковая кампания футбольной «Астаны», сенсационное «серебро» волейболистов на чемпионате Азии, полный провал казахстанских борцов-юниоров на ЧМ и старт мирового первенства по легкой атлетике
  5. В Дубае произошел пожар в одном из самых высоких небоскребов мира

Новости партнеров

Загрузка...