Астана. 9 августа. КазТАГ – Казахстанская легкоатлетка Ольга Рыпакова завоевала «бронзу» на чемпионате мира в Лондоне, сообщила пресс-служба министерства обороны РК.

«Спортсменка ЦСКА, олимпийская чемпионка в тройном прыжке майор Ольга Рыпакова стала бронзовым призером чемпионата мира по легкой атлетике, который проходит в Лондоне. Казахстанская легкоатлетка в тройном прыжке показала результат 14,77 м», — говорится в сообщении, распространенном в среду.

«Золото» завоевала Юлимар Рохас из Венесуэлы (14,91 м), «серебро» – колумбийка Катрин Ибаргуэн (14,89 м).

В минобороны сообщили, что следующий старт, в котором примет участие Рыпакова – очередной этап «Бриллиантовой лиги» в Бирмингеме 20 августа.

Ранее казахстанская легкоатлетка заняла III место на четвертом этапе «Бриллиантовой лиги» по легкой атлетике в Риме. В тройном прыжке она показала результат 14,64 м.