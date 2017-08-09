Астана. 9 августа. КазТАГ — Арсен Аскаров . До 6 млн тонн нефти в год проходит через Батумский терминал, сообщил посол Казахстана в Грузии Ермухамет Ертысбаев.

«Что касается Батумского терминала, мы его взяли на 49 лет в аренду, и там есть важный пункт — не менее 6 млн тонн нефти и нефтепродуктов мы должны через этот порт перегонять. До 2015 года еще этот темп сохраняли, потом он пошел вниз и, насколько я знаю, эти цифры казахский менеджмент не дотягивает, потому что он часто меняется. При мне уже третий начальник из Казахстана», — сказал Е. Ертысбаев в среду на брифинге в МИД РК.

Казахстанский дипломат также проинформировал о ближайших перспективах Батумского порта.

«Есть проблема Грузии, и она остро встанет в ближайшие годы – то, что грузины решили строить четвертый порт, они нашли хорошее глубоководное место недалеко от Абхазии. Скоро начнется строительство порта, и тогда в перспективе Батумский порт будет закрыт и только для гражданских судов останется. Это будет туристический центр (это возвращаясь к вопросам рисковых инвестиций). Я говорил еще в 2013 году, что его целесообразно, пока еще есть достаточно небольшая цена, наши активы продать и перемещаться в порт Анаклиа, потому что там китайцы будут полностью отвечать за строительство», — заключил Е.Ертысбаев.

Как сообщалось, управление ООО «Батумский морской порт» в июне 2017 года перешло напрямую к АО «КазТрансОйл» (КТО).

«В целях оптимизации структуры управления активами АО «КазТрансОйл» 28 июня в добровольном порядке была ликвидирована дочерняя компания Batumi Terminals Limited», — сообщили в казахстанской компании.

Как следовало из пояснений, КТО владело 100% акций компании Batumi Terminals Limited, зарегистрированной на Кипре, через которую осуществляло владение и управление ООО «Батумский нефтяной терминал» (БНТ). В свою очередь БНТ имеет эксклюзивные права на управление 100% акций ООО «Батумский морской порт».

В соответствии с постановлением правительства РК от 30 декабря 2015 года «О некоторых вопросах приватизации на 2016-2020 годы» КТО была проведена системная работа по реструктуризации группы компаний Batumi Terminals Limited с целью сокращения промежуточных уровней управления между АО «КазТрансОйл» и основными производственными активами компании.

28 июня этого года были завершены процедуры по ликвидации компании Batumi Terminals Limited.