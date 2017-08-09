Казахстанцам нравится отдыхать в Грузии, утверждает посол

Астана. 9 августа. КазТАГ — Арсен Аскаров . Отдых в Грузии для казахстанцев обходится дешевле, чем в Турции, утверждает посол РК в Грузии Ермухамет Ертысбаев.

«Казахстанцы очень полюбили Тбилиси и всю Грузию. Она ближе и понятнее, языкового фактора нет, менталитет близкий. Одним словом, нравится. Это по-любому дешевле, чем Турция или что-то дальше. Мне говорили — от 35 до 45 тыс. человек было, по-моему, в прошлом году. Я могу ошибаться, но в 2013 году их было буквально несколько сотен. Сейчас, когда рейсов стало очень много, казахстанцы открыли для себя Грузию», — сказал Е. Ертысбаев на брифинге в МИД РК в среду.

«Я очень рад, что когда из Тбилиси в Астану лечу, фактически рейсы все заполнены из Тбилиси. Грузины с удовольствием приезжают в Астану и восхищаются нашей столицей», — утверждает посол.

По его данным, Грузия принимает в год до 7 млн туристов.

«Страна в 69 тыс. квадратных километров. Маленькая. Но она прекрасная, замечательная. И море, и горы, и долины. Компактная и в то же время разнообразная до невероятности. (…) Я бывал в Армении, Азербайджане – сухая скалистая местность. В Грузии — какой-то оазис, рай! 6, иногда 7 млн туристов в год. Умножайте на какую-нибудь цифру, которая вам придет в голову, – на 1 тыс. или 1, 3, 5 тыс. долларов, в зависимости от кошелька туристов – это миллиарды долларов они получают. А для такой маленькой страны это очень существенно», — подчеркнул Е. Ертысбаев.

«Причем они в кратчайшие сроки отреставрировали Тбилиси, Нусхету (древнюю столицу Грузии) и Батуми, который очень сильно привлекает», — заключил дипломат.