Грузия в сентябре начнет выплату госдолга Казахстану

Астана. 9 августа. КазТАГ — Арсен Аскаров . Грузия в начале сентября начнет выплачивать госдолг Казахстану, сообщил посол РК в Грузии Ермухамет Ертысбаев.

«В начале сентября Грузия начнет выплачивать государственный долг Казахстану. Мы в свое время заняли грузинам где-то $27,5 млн — еще 20 лет назад, в середине 90-х годов. Тогда у нас у самих государственная казна, по существу, пустовала и ситуация была достаточно тяжелой. Но Грузии нужны были эти средства», — сказал Е. Ертысбаев на брифинге в МИД РК в среду.

По словам дипломата, уже при первой его встрече с грузинским руководством был жестко поставлен вопрос о возмещении долга.

«Когда я приехал весной 2013 года (в Грузию — КазТАГ), то сразу поставил вопрос, что дружба дружбой, а деньги — врозь. Надо как-то разрешать эту проблему. Были переговоры. Они будут выплачивать по схеме Парижского клуба эти деньги, с очень маленьким процентом», — пояснил посол.