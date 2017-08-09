Казахстан занял первые места на всех конкурсах АрМИ-2017 на военной базе «Отар»

Астана. 9 августа. КазТАГ – В Казахстане завершились Армейские международные игры-2017, сообщает пресс-служба министерства обороны РК.

«На 40-ой военной базе «Отар» состоялась торжественная церемония закрытия Армейских международных игр под руководством министра обороны РК Сакена Жасузакова», — говорится в сообщении, распространенном в среду.

Как отметил С.Жасузаков, Армейские международные игры 2017 года «внесли свой особенный вклад в историю войск разных стран мира».

«Главное значение игр заключается в том, что благодаря им налаживается не только военное и военно-техническое сотрудничество, а рождается истинная дружба между военнослужащими и армиями», — подчеркнул он.

Как сообщается, по итогам конкурса «Снайперский рубеж» первое место заняла команда Вооруженных сил Казахстана, на втором месте – команда России, на третьем – команда Беларуси. В частности, лучшим снайпером конкурса стал младший сержант Бактораз Нурсултан, лучшей снайперской парой признаны младший сержант Максат Шиналиев и старший сержант Ерганат Кудабеков из Казахстана.

По итогам конкурса «Мастера артиллерийского огня» первое место также за Казахстаном, второе – за Беларусью и третье – за РФ. Лучшим механиком-водителем стал сержант Рустам Чиктаев из России, лучшим наводчиком-оператором – ефрейтор Иван Швая из Беларуси, лучшим командиром расчета признан младший сержант Эльшат Оруджов из Азербайджана, а лучшим расчетом определен минометный расчет под руководством казахстанского сержанта Мейрхана Абильдаева.

Казахстан также занял первое место по итогам конкурса «Соревнование расчетов беспилотных летательных аппаратов», второе место – у России и третье – у Ирана. При этом лучшим техником БПЛА стал майор Джафариан Хамид из Ирана, а лучшим оператором БПЛА – старший лейтенант Владимир Заинчковский из России.

По информации минобороны, призеры награждены кубками, медалями, дипломами и ценными подарками.

Напомним, соревнования «Мастера артиллерийского огня», «Снайперский рубеж» и «Соревнование расчетов БПЛА» Армейских международных игр-2017 прошли на 40-й военной базе «Отар» в Казахстане с 1 по 9 августа. В них приняли участие порядка 400 военнослужащих из 18 стран мира. Впервые в конкурсах приняли участие Сирия, Азербайджан, Узбекистан и Бангладеш.

Армейские международные игры-2017 проходят с 29 июля по 12 августа на территории пяти государств: России, Азербайджана, Беларуси, Казахстана и Китая. В программу включены 5 новых конкурсных игр: «страж порядка» – соревнование между военнослужащими военной полиции, «военные ралли» – соревнование экипажей на военной автомобильной технике, «дорожный патруль» – соревнование инспекторов военной автомобильной инспекции, «воин содружества» – соревнование военнослужащих СНГ (подразделение специальных войск) и «соревнование расчетов БПЛА».