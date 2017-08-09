Инициативы и проекты цифровой трансформации ЕАЭС обсудят в Астане

Алматы. 9 августа. КазТАГ — Панельная сессия «Цифровая перезагрузка ЕАЭС. Новый взгляд на экономику» состоится 24 августа в рамках форума «Евразийская неделя» в Астане, сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«Спикеры коснутся самых актуальных тем цифровой повестки: роли бизнеса и государства, а также механизмов их взаимодействия в развитии цифровой экономики, особенностей правового регулирования и управления в условиях цифровизации, факторы повышения конкурентоспособности экономик и стимулирования инновационной деятельности на пространстве ЕАЭС», — говорится в распространенном сообщении.

Впервые будут презентованы результаты исследования Всемирного банка, проведенного в 2016-2017 годах, по общим подходам формирования цифрового пространства Евразийского экономического союза. Эксперты представят рекомендации для максимизации экономического эффекта за счет развития цифрового пространства, процесса цифровых трансформаций в союзе на основе мирового опыта и реализации цифровой повестки ЕАЭС.

В рамках мероприятия будут озвучены итоги работы над проектом основных направлений реализации цифровой повестки ЕАЭС до 2025 года, а также результаты общественного обсуждения документа, отмечается в сообщении.

В дискуссии примут участие ведущие эксперты в области цифровой трансформации: представители Европейского союза, Всемирного банка, Сингапура и лидеры крупнейших мировых компаний, представители крупного бизнеса, ведущие эксперты и представители государств-членов по вопросам цифровых трансформаций отраслей и рынков — как на национальных уровнях, так и на уровне союза.

Представители государств ЕАЭС презентуют национальные программы цифровой трансформации экономики.