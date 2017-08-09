Астана. 9 августа. КазТАГ — Штормовое предупреждение из-за гроз и сильного ветра объявлено в 3-х западных регионах Казахстана 10 августа, сообщает РГП «Казгидромет».

«10 августа на территории Мангистауской области местами ожидается гроза, возможен град, усиление ветра северного, северо-восточного направления 15-20 м/с. Актау: днем 10 августа ожидается усиление ветра северного, северо-восточного направления 18 м/с», — говорится в сообщении в среду.

«10 августа в Атырауской области ожидается местами гроза, шквал. Ветер северо-восточный 15-20 м/с. Атырау: ночью 10 августа ожидается гроза. Днем 10 августа северо-восточный ветер, порывы 15-20 м/с», — указано в сводке.

Кроме того, в четверг усиление ветра ожидается в Западно-Казахстанской области.

«10 августа в ЗКО местами ожидается усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с. Уральск: 10 августа днем ожидается северо-восточный ветер, порывы 18 м/с», — предупредили синоптики.