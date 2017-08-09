S&P подтвердило рейтинги «Самрук-Энерго» на уровне «B+/B»

Алматы. 9 августа. КазТАГ — Рейтинги АО «Самрук-Энерго» подтверждены на уровне «B+/B» и выведены из списка CreditWatch; прогноз — «стабильный», говорится в сообщении международного агентства S&P Global Ratings.

«S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный корпоративные кредитные рейтинги «B+/B» казахстанской электроэнергетической группы АО «Самрук-Энерго», а также рейтинг «B+» выпуска приоритетных необеспеченных облигаций группы объемом $500 млн сроком погашения в декабре 2017 года. Прогноз изменения рейтингов — «стабильный», — говорится в сообщении, распространенном в среду.

«Мы также повысили долгосрочный рейтинг группы по национальной шкале с «kzBBB-» до «kzBBB». Одновременно долгосрочные кредитные рейтинги и рейтинг по национальной шкале АО «Самрук-Энерго» были выведены из списка CreditWatch Negative (рейтинги на пересмотре с негативными ожиданиями), в который они были помещены 10 апреля 2017 года», — указывается в сообщении.

Как поясняется, подтверждение рейтингов АО «Самрук-Энерго» отражает мнение аналитиков об улучшении показателей ликвидности, которой будет достаточно для выплат по еврооблигациям объемом $500 млн, подлежащих погашению в декабре 2017 года.

«Насколько мы понимаем, объем подтвержденного финансирования будет достаточным для погашения еврооблигаций с наступающими сроками погашения. Мы отмечаем следующие внешние источники финансирования в размере около $400 млн: кредитная линия со стороны Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в размере 100 млн евро, подтвержденная в декабре 2016 года; кредитная линия со стороны Сбербанка в размере Т12 млрд (около $35 млн), подтвержденная в декабре 2016 года; долгосрочное подтвержденное финансирование в размере Т82,5 млрд, заимствованное из разных источников», — перечисляется в информации.

«Кроме того, насколько мы понимаем, у компании есть денежные средства и депозиты в размере около 49 млрд тенге, и ожидаем, что денежный поток от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале (funds from operations — FFO) в целом покроет капитальные расходы группы», — добавили в S&P.

Также отмечается, что группа внесла изменения в план рефинансирования и более не зависит от доходов, связанных с продажей 4-х непрофильных дочерних структур (около $120 млн). «Ранее мы ожидали, что аукционы по продаже некоторых дочерних компаний АО «Самрук-Энерго» близки к завершению, однако, на наш взгляд, процесс оказался более сложным, и в настоящее время трудно определить приблизительные сроки реализации активов. Насколько мы понимаем, в случае приватизации этих активов АО «Самрук-Энерго», скорее всего, сократит рыночные заимствования или частично погасит существующие долговые обязательства», — полагают в S&P.

«Мы отмечаем постепенное снижение готовности правительства Казахстана предоставлять ресурсы ОСГ для своевременного обслуживания и погашения долговых обязательств в случае необходимости. Кроме того, мы полагаем, что административные процедуры получения экстраординарной поддержки могут быть сложными и длительными. Мы отмечаем, что связи АО «Самрук-Энерго» с правительством остаются косвенными и осуществляются через холдинг «Самрук-Казына», который, в свою очередь, имеет относительно высокую долговую нагрузку и оценку SACP в категории «b», — пояснили аналитики.

Кроме того, они отмечают, что АО «Самрук-Энерго» сократило масштабную программу капитальных расходов примерно до Т45 млрд с обычного уровня Т80-100 млрд, но по-прежнему обращают внимание на значительные валютные риски, поскольку по состоянию на 1 января 2017 года около 60% консолидированного долга было номинировано в иностранной валюте.

Прогноз «стабильный» по рейтингам АО «Самрук-Энерго» отражает ожидания S&P, что группа будет придерживаться сдержанного подхода к управлению рисками ликвидности и благодаря подтвержденным кредитным линиям сможет произвести выплаты по еврооблигациям объемом $500 млн, подлежащим погашению 20 декабря 2017 года.

«Наш прогноз также отражает ожидаемое постепенное улучшение операционных показателей (при котором отношение «долг / EBITDA» составит 4,5-5,0x) и наше мнение об «умеренно высокой» вероятности получения группой своевременной и достаточной экстраординарной поддержки со стороны государства в случае необходимости», — уточнили в S&P.

«Позитивное рейтинговое действие маловероятно до момента рефинансирования еврооблигаций в декабре 2017 года», — указали аналитики.