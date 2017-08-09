Алматы. 9 августа. КазТАГ – Степной пожар площадью 1 тыс. га потушен в Атырауской области, сообщил официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслан Иманкулов.

«8 августа в 14.50 в Кызылкугинском районе, сельский округ Коздикара, на участке Мортык произошло загорание сухой травы. Пожар ликвидирован в 00.20 9 августа. Площадь пожара составила 1 тыс. га», — сообщил Р.Иманкулов в среду.

В ликвидации пожара были задействованы 6 человек личного состава и 1 единица техники службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Атырауской области, 47 человек и 14 единиц техники добровольного пожарного формирования сельского округа.