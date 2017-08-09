На Большом Алматинском озере установят КПП из-за пожарной опасности

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Алматы. 9 августа. КазТАГ — На Большом Алматинском озере (БАО) из-за пожарной опасности установят контрольно-пропускной пункт (КПП), сообщил генеральный директор Иле-Алатауского государственного национального природного парка Дамир Малгельдиев.
По его сведениям, в горах Алматы объявлен пятый — наивысший уровень пожарной опасности. В связи с продолжительным дефицитом осадков и жаркой погодой лес или трава могут вспыхнуть от любой искры.
«В этой связи, с целью недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций, администрацией Иле-Алатауского государственного национального природного парка будут приниматься меры по ограничению доступа граждан к части территорий парка. В частности, будет установлен КПП на Большом Алматинском озере», — написал Д. Малгельдиев на своей странице Facebook в среду.
«Пока только на БАО. Обо всех изменениях я буду вас информировать», — добавил он.
Также Д. Малгельдиев просит жителей и гостей южной столицы воздержаться от походов в горы.
«Как только опасность отпадет, мы всех информируем», — подытожил он.
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