Дожди, порывистый ветер и понижение температуры ожидаются на большей части Казахстана в ближайшие трое суток

Астана. 9 августа. КазТАГ – Дожди, порывистый ветер и понижение температуры ожидаются на большей части Казахстана с 10 по 12 августа, сообщает РГП «Казгидромет».

«На территорию республики окажет влияние глубокий и влажный циклон из районов Таймыра, который принесет с собой дожди, порывистый ветер и понижение температуры воздуха. Местами ожидаются грозы, в отдельных районах — сильный дождь, возможен град и шквалистый ветер. На севере и востоке температура понизится до 12-17, местами 23-28 тепла, на западе и юге — до 23-28, местами 33 тепла», — говорится в сообщении синоптиков в среду.

В Астане в четверг и пятницу облачно, временами дождь, гроза, днем возможен град, шквал, ветер северный, северо-восточный 9-14, порывы 15-20 м/с, воздух днем прогреется до 23 градусов. В субботу в столице без осадков, ветер cеверо-западный c переходом на юго-западный 9-14 м/с, температура днем +17+19 градусов.

В Алматы в четверг без осадков, ветер до 5 м/с, температура днем +32+34 градуса, а в пятницу и субботу — облачно, дождь, временами сильный, гроза, ветер 2-7, при грозе порывы 10-12 м/с, температура воздуха днем от +22 до +32 градусов.

Также в нескольких областях из-за грозы и шквального ветра объявлено штормовое предупреждение.

Так, 10-11 августа в Акмолинской области и Астане местами ожидается гроза, град, шквал, ветер северный, северо-восточный 15-20 м/с, ночью и утром туман.

10 августа в Костанайской области ожидается местами гроза, ветер 15-20 м/с, град, шквал.