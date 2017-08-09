Аптеки скатываются до уровня наркоманских точек 09.08.2017 14:30 Лилия ИГЛИКОВА Общество 38 0 Директор по развитию Центров реабилитации «Свободные люди» Ольга Агапова о том, как бюрократические препоны играют на руку «аптечным» наркодилерам comments powered by HyperComments Похожие материалы: «Политика нынешнего руководства АП показывает, что гибкий подход оправдан и позволяет избегать точек напряжения». «Молодые бездельники угрожают всему Казахстану». «Журналистике уже давно вырыли могилу и приготовили беззвучный гроб»