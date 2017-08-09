Аптеки скатываются до уровня наркоманских точек

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Директор по развитию Центров реабилитации «Свободные люди» Ольга Агапова о том, как бюрократические препоны играют на руку «аптечным» наркодилерам

 



 

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