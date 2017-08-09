Астана. 9 августа. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел совещание по вопросам реформы правоохранительной системы РК, сообщила пресс-служба главы государства.
«Сегодня мы рассматриваем вопрос по совершенствованию базовых направлений модернизации системы уголовного преследования, в том числе повышение уровня защиты граждан в уголовном процессе, упрощение процедур расследования, состязательность уголовного процесса, дальнейшее расширение судебного контроля на досудебной стадии, исключение дублирования и четкое распределение полномочий между органами уголовного преследования, прокуратурой и судом», — цитирует пресс-служба главу государства в сообщении, опубликованном на сайте Акорды в среду.
Н.Назарбаев акцентировал внимание на важности обеспечения верховенства закона в рамках реализации Плана нации «100 конкретных шагов» и необходимости проведения качественной подготовительной работы по данному направлению.
В завершение президент Казахстана дал ряд конкретных поручений.
В совещании приняли участие руководитель администрации президента Адильбек Джаксыбеков, председатель Верховного суда Кайрат Мами, заместитель руководителя администрации президента Талгат Донаков, генеральный прокурор Жакип Асанов, председатель комитета национальной безопасности Карим Масимов, председатель агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Кайрат Кожамжаров, министр внутренних дел Калмуханбет Касымов, министр юстиции Марат Бекетаев и министр финансов Бахыт Султанов.comments powered by HyperComments