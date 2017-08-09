Астана. 9 августа. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел совещание по вопросам реформы правоохранительной системы РК, сообщила пресс-служба главы государства.

«Сегодня мы рассматриваем вопрос по совершенствованию базовых направлений модернизации системы уголовного преследования, в том числе повышение уровня защиты граждан в уголовном процессе, упрощение процедур расследования, состязательность уголовного процесса, дальнейшее расширение судебного контроля на досудебной стадии, исключение дублирования и четкое распределение полномочий между органами уголовного преследования, прокуратурой и судом», — цитирует пресс-служба главу государства в сообщении, опубликованном на сайте Акорды в среду.

Н.Назарбаев акцентировал внимание на важности обеспечения верховенства закона в рамках реализации Плана нации «100 конкретных шагов» и необходимости проведения качественной подготовительной работы по данному направлению.

В завершение президент Казахстана дал ряд конкретных поручений.