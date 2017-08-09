В Костанайской области из незаконного оборота изъяли более 500 единиц оружия

Костанай. 9 августа. КазТАГ – В текущем году полицейскими Костанайской области из незаконного оборота изъято более 500 единиц оружия, передает корреспондент КазТАГ.

«Полицейскими проверено более 20 тыс. владельцев гражданского оружия. В результате, за нарушение «Правил оборота оружия и патронов к нему», к административной ответственности привлечено 807 владельцев оружия, аннулировано 292 разрешения на право его хранения и ношения. Из общего количества изъятого оружия: нарезного – 27 единиц, гладкоствольного – 435 единиц, газового – 46 единиц, травматического — 1 и электрического — 31 единица», — сообщили в пресс-службе ДВД Костанайской области в среду.

Как отмечают полицейские, добровольно жители области сдали 463 единицы оружия, причем 143 из них не были зарегистрированы.

«4 июля сотрудниками УБОП ДВД Костанайской области был задержан 76-летний житель областного центра. Он хранил у себя дома целый арсенал: 7 пистолетов, две мелкокалиберные винтовки, более 600 патронов, магазины от пистолета Макарова, глушители, приклады к ружью, банки с порохом, ножи и кобуры. Задержали подозреваемого по улице Киевской в личном автомобиле. Уже в ходе дальнейшего обыска дома пенсионера полицейские изъяли незаконно хранящееся оружие и боеприпасы. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 287 части 3 УК РК. По итогам рассмотрения уголовного дела в суде будет принято решение о его уничтожении», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, 3 августа в пос. Сарыколь полицейские задержали мужчину, который в своем цеху изготовил 5 ножей кустарного производства. По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 288 ч. 4 УК РК.

Также полицейские отметили, что изымают не только современные, но и раритетные ружья.

«20 мая в ходе проведения рейдовых мероприятий в микрорайоне «Костанай-2» задержан 22-летний парень. Подозреваемый при себе имел обрез от одноствольного гладкоствольного ружья калибра 7,62 марки «Маузер» 1898 года выпуска. В настоящее время уголовное дело по статье 287 части 1 УК РК передано в суд», — указали в пресс-службе ДВД.