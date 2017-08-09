После Экспо событийная жизнь в Казахстане продолжится

Политика 137 0
Политолог Бурихан Нурмухамедов о том, что власть «подсадила» население на яркие события и теперь избранную модель придется поддерживать

 



 

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