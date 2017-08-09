После Экспо событийная жизнь в Казахстане продолжится 09.08.2017 12:00 Владислав ЮРИЦЫН Политика 137 0 Политолог Бурихан Нурмухамедов о том, что власть «подсадила» население на яркие события и теперь избранную модель придется поддерживать comments powered by HyperComments Похожие материалы: Девальвация и Экспо революции в туристических потоках не произвели За первый месяц проведения ЭКСПО объем розничной торговли в Астане вырос на 37% Наконец – миллион! Астана стала городом-миллионником ровно через год после того, как прошли все торжества по этому случаю Сержант полиции из Сатпаева уволен после драки с задержанным педофилом Великобритании придется осуществлять определенные выплаты ЕС и после Brexit