По 6 направлениям задерживаются рейсы авиакомпании SCAT

Алматы. 9 августа. КазТАГ – Динара Жаркеева . По 6 внутренним направлениям задерживаются рейсы авиакомпании SCAT.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Алматы, на 2 часа задерживается прилет самолета рейсом Астана – Алматы, также на 40 минут задержан рейс Актау – Алматы и на 25 минут – рейс Усть-Каменогорск – Алматы.

С опозданием на 1 час вылетел рейс из Алматы в Анталью.

В столичном аэропорту соответственно на вылет задерживается рейс из Астаны в Алматы. Прилет в Астану задерживается из Актау на 35 минут, из Актобе – задержка чуть более часа, из Алматы задержка составляет около часа.

С опозданием почти на 1,5 часа вылетел рейс в Ереван.

Как сообщалось ранее, вылетевший во вторник из Астаны в Алматы самолет авиакомпании SCAT вернулся в аэропорт столицы, так как на эшелоне сработала индикация неустойчивой работы высотной системы. Между тем, как сообщают СМИ со ссылкой на пассажиров данного рейса, в салоне вылетели кислородные маски, самолет начал резко снижаться.