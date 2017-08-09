Запуск казахстанского спутника для прогнозирования землетрясений запланирован на 2018 г.

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Алматы. 9 августа. КазТАГ – Владимир Радионов. Запуск казахстанского космического спутника для прогнозирования землетрясений запланирован на начало 2018 года, сообщили в министерстве оборонной и аэрокосмической промышленности РК.
«Запуск космического аппарата, в задачи которого в том числе входит и прогнозирование землетрясений, назначен на начало 2018 года», — сообщил пресс-секретарь министерства Асет Нуркенов в телефонном разговоре в среду.
Он уточнил, что к запуску готовится система научно-технологического назначения, которая включает в себя наноспутник и микроспутник.
В ноябре 2015 года сообщалось, что национальным космическим агентством «Казкосмос» совместно с британской компанией SSTL разработана космическая система, которая позволит прогнозировать землетрясения.
«Казкосмосом» совместно с компаний SSTL создается космическая система научно-технологического назначения, которая включает в себя два космических аппарата – технологический и научный. На технологическом аппарате получит летную историю ряд казахстанских разработок, и мы получим в итоге собственную платформу для создания отечественных космических аппаратов. Научный аппарат будет применяться для прогноза землетрясений», — сообщил тогда заместитель председателя аэрокосмического комитета министерства по инвестициям и развитию РК Мейрбек Молдабеков.
При этом отмечалось, что запуск системы планируется в начале 2017 года.
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