Запуск казахстанского спутника для прогнозирования землетрясений запланирован на 2018 г.

Алматы. 9 августа. КазТАГ – Владимир Радионов . Запуск казахстанского космического спутника для прогнозирования землетрясений запланирован на начало 2018 года, сообщили в министерстве оборонной и аэрокосмической промышленности РК.

«Запуск космического аппарата, в задачи которого в том числе входит и прогнозирование землетрясений, назначен на начало 2018 года», — сообщил пресс-секретарь министерства Асет Нуркенов в телефонном разговоре в среду.

Он уточнил, что к запуску готовится система научно-технологического назначения, которая включает в себя наноспутник и микроспутник.

В ноябре 2015 года сообщалось, что национальным космическим агентством «Казкосмос» совместно с британской компанией SSTL разработана космическая система, которая позволит прогнозировать землетрясения.

«Казкосмосом» совместно с компаний SSTL создается космическая система научно-технологического назначения, которая включает в себя два космических аппарата – технологический и научный. На технологическом аппарате получит летную историю ряд казахстанских разработок, и мы получим в итоге собственную платформу для создания отечественных космических аппаратов. Научный аппарат будет применяться для прогноза землетрясений», — сообщил тогда заместитель председателя аэрокосмического комитета министерства по инвестициям и развитию РК Мейрбек Молдабеков.