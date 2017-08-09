Астана. 9 августа. КазТАГ – Оксана Скибан . Вызовы скорой неотложной помощи в Казахстане разделят на четыре категории, из них три касаются потенциальных и непосредственных угроз для жизни и здоровья, а одна хронических больных, сообщила вице-министр здравоохранения РК Лязат Актаева.

«Подписан приказ министра (здравоохранения – КазТАГ) по правилам оказания скорой помощи, теперь есть четыре категории вызовов. Три категории имеют потенциальные и непосредственные угрозы для жизни и здоровья (человека – КазТАГ) – они остаются в диспетчерской скорой помощи, по ним выезжать будут машины скорой помощи. Четвертая категория – вызовы к хроническим больным», — сказала Л. Актаева на пресс-конференции в правительстве в среду.

По ее словам, анализ показал, что когда машины скорой помощи выезжают к пациентам с хроническими заболеваниями, то могут опоздать к пациентам, у которых возникает непосредственно угроза для жизни. В связи с этим было решено по тем пациентам, которые наблюдаются у врачей, переадресовывать их вызовы в существующие при поликлиниках центры неотложной медицинской помощи.