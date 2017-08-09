«За 10 лет из Казахстана «уплыло» в офшоры $58,5 млрд». «Кушербаев «долголетен» благодаря здравому смыслу не шарить по чужим карманам». «Новая услуга в ЦОНах разделила людей на богатых и бедных»

Сетевой Казахстан. 9 августа 2017г.

SAYASAT . ORG . «За себя и за того парня» — Вчера президент провел малое открытие нового политического сезона. Это действие прошло в формате приема премьер-министра Бакытжана САГИНТАЕВА с отчетом о прошедших семи месяцах работы кабмина. С одной стороны, этой встречей глава государства дал сигнал о своем возвращении из летнего отпуска. С другой стороны, продемонстрировал, что власть держит социально-экономическую ситуацию под контролем.

IA — CENTR . RU . Дарья ЧИЖОВА – «Казахстан-2017: экономика должна быть оптимистичной» — Главным событием недели для казахстанской политики стала публично «подсвеченная» встреча президента и главы правительства. Как всегда бывает в подобных случаях, высокие стороны предпочитали говорить о позитиве, с легким акцентом на сохраняющиеся проблемы… Очевидно, что нынешнее состояние казахстанской экономики можно охарактеризовать как «ситуация умеренного оптимизма». Перефразируя слова Тимура СУЛЕЙМЕНОВА можно добавить – хороший металл, хорошая нефть, чего еще нужно стране для счастья? Видимо, стабильной международной обстановки.

INFORMBURO . KZ . «Как Правительство будет стимулировать казахстанцев жить лучше» — С 2017 по 2021 год в Казахстане будет работать госпрограмма, в результате которой у экономически активной части населения страны должен появиться стабильный доход, обеспечивающий достойные условия жизни. Другими словами, Правительство надеется, что за это время казахстанцы смогут обеспечить себе продуктивную занятость через предлагаемые программой меры.

FORBES . KZ . «За 10 лет из Казахстана "уплыло" в офшоры $58,5 млрд» — Эта сумма составляет 79,6% от объема привлеченных в страну прямых инвестиций. За последние 10 лет валовой отток прямых инвестиций из Казахстана составил $58,5 млрд. При этом наибольший объем оттока был зафиксирован в 2010 – $10,5 млрд, а наименьший в 2012 – $3 млрд. В 2016 он составил $4,4 млрд. Это на 36,7% меньше по сравнению с показателем предыдущего года – $6,9 млрд.

«Как меняется ситуация на рынке жилья в Казахстане» — С необходимостью решать квартирный вопрос рано или поздно сталкивается практически каждый, вне зависимости от достатка и социального статуса. Тогда приходит время тщательно изучить острые углы и подводные течения рынка жилой недвижимости, который на протяжении последних лет остается одним из самых неоднозначных сегментов экономики.

EXCLUSIVE . KZ . «Рынок нефти – просвета больше нет?» — «Казкоммерц Секьюритиз» представила обзор состояния казахстанской и мировой экономики, в котором любопытное место занимает прогноз ситуации на нефтяном рынке. Общий вывод сводится к тому, что Казахстан адаптируется к низким ценам на нефть, но этот процесс болезненный и когда он закончится до сих пор не понятно.

TIME . KZ . «Имитация децентрализации» — Во вторник официально завершилось публичное обсуждение поправок в законодательство по вопросам совершенствования деятельности органов внутренних дел. На момент подготовки этого материала законопроект на сайте open.egov.kz просмотрели всего 45 человек, причем никто из них никак не прокомментировал предлагаемые изменения. А между тем в этом документе есть моменты, которые могут иметь далеко идущие последствия. К таковым, в частности, относится предложение доверить право назначения начальников региональных ДВД местным акимам из кандидатов, которых предложит МВД. Таким образом, общество стоит на пороге очередных реформ в правоохранительной системе.

«Вы совершили практически весь Уголовный кодекс!» — Среди совершенных актюбинскими стражами порядка преступлений — мошенничество, грабежи, превышение власти и даже неповиновение коллегам! Все эти факты стали достоянием общественности благодаря самому начальнику областного ДВД Махамбету АБИСАТОВУ. Собрав у себя в кабинете руководителей РОВД и спецподразделений, полковник в присутствии прессы устроил им форменный разнос!

“Люди плакали и молились!” — Рассказ пассажира злополучного рейса авиакомпании SCAT, едва не обернувшегося трагедией. Очередное ЧП произошло с самолетом авиакомпании SCAT. Десятки пассажиров, вылетевших вчера рейсом DV 704 из Астаны в Алматы, натерпелись страху на всю оставшуюся жизнь. Прямо во время полета у “Боинга” случилась поломка, и в салоне вылетели кислородные маски, что вызвало настоящий шок у людей. Пилоты были вынуждены вернуть лайнер в столицу…

CARAVAN . KZ . «Почему деградируют полицейские, рассказали эксперты» — В последнее время в Казахстане участились случаи полицейского произвола. Люди, призванные охранять покой и безопасность гражданского общества, сами порой нарушают правила приличия и становятся виновниками смертельных ДТП, они устраивают полный беспредел, пользуюсь властью.

CAMONITOR . COM . Юлия КИСТКИНА – «Аким Архимед Мухамбетов: «Обезьянья игра»» — Любитель заковыристых шахматных партий Архимед МУХАМБЕТОВ никак не может выработать свою собственную тактику и схватить птицу удачи за хвост. Самое парадоксальное в том, что чем больше он «тренируется», тем худший получается результат. Возглавляя Актюбинскую область, Мухамбетов никак не мог вырваться из списка акимов-аутсайдеров. Перебравшись же в Костанайскую область, он этот список возглавил, став первым с конца.

365 INFO . KZ . «Кушербаев «долголетен» благодаря здравому смыслу не шарить по чужим карманам» — Все взлеты и падения акима Кызылординской области Крымбека КУШЕРБАЕВА. Кызылординская область – единственный регион, в котором за время независимости страны сменилось всего 7 акимов. Как будто их целенаправленно там «забывали». Кого-то Кызылорда закаляла и позволяла шагать дальше по карьерной лестнице. Другие заканчивали там свою госслужбу. Но факт остается фактом – желающие руководить этим регионом никогда не выстраивались в очередь. Почему у этой области не самая хорошая карма, в третьем цикле статей об акимах Казахстана рассказал политолог Данияр АШИМБАЕВ.

«Новая услуга в ЦОНах разделила людей на богатых и бедных» — Введение должности платных персональных менеджеров в ЦОНах противоречит тенденциям времени, усугубляя бюрократию в Казахстане, считает известный политолог Замир КАРАЖАНОВ. Недавнее появление платных персональных менеджеров в ЦОНах, инициированное госкорпорацией «Правительство для граждан» создано для облегчения жизни людям. Воспользовавшись услугой персонального менеджера, гражданин избавит себя от обязанности собирать различного рода справки — это возьмет на себя сотрудник госкорпорации. Персональный менеджер индивидуально окажет государственные услуги, соберет нужные справки, при необходимости сходит в банк и другое. Правда, делать он это будет на платной основе.

«Азимбая Гали пора судить за разжигание розни» — Нацпат Азимбай ГАЛИ снова отметился на страницах казахскоязычных СМИ не самым благодушным образом. Начав с оценки периода правления в Узбекистане Ислама Каримова, то ли по инерции, то ли осознанно продолжил попытками унизить другие национальности. Высказывания вроде «Каракалпаки, не сумевшие стать нацией и создать свое государство, стремились стать казахами», «не состоялся как человек — женился на русской» — серьезно задели сограждан.

Казахстанский юрист Сергей ЗЛОТНИКОВ усматривает в высказываниях Гали «все признаки разжигания межнациональной розни». Политолог Марат ШИБУТОВ дипломатично назвал высказывания Гали «крайне неуместными».

KAPITAL . KZ . «Банки не замечают бурного роста IT-сектора в Казахстане» — Высокотехнологичные компании — один из основных драйверов Модернизации 3.0 по созданию новой экономики Казахстана. Однако пока решать столь амбициозные задачи у отечественного IT-сектора нет возможности — малым технологичным предприятиям (основа глобального рынка высоких технологий) остаются недоступными инструменты для финансирования своего качественного развития.

SPUTNIKNEWS . KZ . «Пациент скорее жив: исполнилось 5 лет со дня первой пересадки сердца в РК» — Пять лет назад Жанибеку УСПАНОВУ впервые в Казахстане сделали операцию по трансплантации, и именно с этого периода в его груди забилось новое сердце. Болезнь, а потом и операция перевернули его жизнь на 360 градусов.

AZATTYQ . ORG . «О чем «Халил» заговорил» — В Уральском городском суде Западно-Казахстанской области слушается дело 42-летнего Абдухалила АБДУЖАББАРОВА. Спецслужбы страны считают, что исламский проповедник является главным идеологом экстремизма в Казахстане.

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