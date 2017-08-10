35 новых школ откроют в Алматинской области

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Талдыкорган. 10 августа. КазТАГ — В Алматинской области в этом году будут введены в эксплуатацию 35 новых школ, сообщил корреспондент КазТАГ.

«Благодаря поддержке главы государства Нурсултана Назарбаева и воплощению в жизнь стратегических госпрограмм в области только в этом году будут введены 35 новых школ», — сказал аким региона Амандык Баталов на сессии областного маслихата в четверг.

Он также поблагодарил депутатов за поддержку в решении вопросов по улучшению материально-технической оснащенности этих школ, оплаты труда педагогов, строительство дорог к новым объектам образования и других направлений.

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