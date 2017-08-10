Алматы. 10 августа. КазТАГ — Строительство новых арычных сетей в Наурызбайском районе Алматы планируется завершить до октября текущего года, сообщила пресс-служба городского акимата.

«В Алматы в текущем году ведется строительство 14,7 км и реконструкция 42,2 км арычных сетей на 57 улицах. В рамках рабочего объезда аким Алматы Бауыржан Байбек проверил ход работ по строительству и реконструкции городской арычной сети, а также проинспектировал ход проводимых работ по укреплению неустойчивых участков склонов», — говорится в сообщении в четверг.

Так, аким проверил ход работы в мкр. «Алгабас» Алатауского района, где ведутся подготовительные работы по укладке арычных лотков протяженностью около 7 км, а также работы по обустройству траншей под дренажные трубы — глубиной до 2 м длиной 2 км — на отдельных участках. Также проводятся работы по очистке, ремонту и восстановлению отдельных участков русла р. Каргалы, проходящего вдоль территории дачных массивов «Теплоэнергетик» и «Энергостроитель».

Также аким проверил ход работ по строительству арычных сетей в Наурызбайском районе вдоль улиц Надырова, Тажиева, Кулыбекова, Сланова протяженностью более 4 км.

«По словам акима района Сайрана Сайфеденова, на этих улицах арычная сеть отсутствовала, и на сегодня проложили уже 1,3 км новых арычных сетей и ливневой канализации. Завершить строительные работы планируют к октябрю текущего года»,- добавили в пресс-службе.

Помимо строительства 14,7 км и реконструкции 42,2 км арычных сетей на 57 улицах, из 8 районных акиматов были получены заявки на разработку ПСД на строительство новых арычных сетей и ливневых канализаций по 488 улицам протяженностью почти 500 км.

Также сообщается, что ведутся строительные работы по усилению склонов по ул. Волочаевской вдоль р. Малая Алматинка Жетысуского района, по ул.Таирова Медеуского района и мкр. «Баганашыл» Бостандыкского района.