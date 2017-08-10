Астана готовится принять очередной раунд межсирийских переговоров в конце августа

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Астана. 10 августа. КазТАГ — Арсен Аскаров. Казахстанская сторона ведет планомерную подготовку к очередной встрече по Сирии в Астане, сообщил министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов.

«Мы планомерно ведем подготовку к очередной встрече, запланированной на конец августа, согласно достигнутым договоренностям во время предыдущего раунда Астанинского процесса», — сказал К. Абдрахманов на брифинге в МИД РК в четверг.

Напомним, последняя встреча высокого уровня по Сирии в рамках Астанинского процесса состоялась 4-5 июля 2017 года.

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