Астана готовится принять очередной раунд межсирийских переговоров в конце августа

Астана. 10 августа. КазТАГ — Арсен Аскаров . Казахстанская сторона ведет планомерную подготовку к очередной встрече по Сирии в Астане, сообщил министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов.

«Мы планомерно ведем подготовку к очередной встрече, запланированной на конец августа, согласно достигнутым договоренностям во время предыдущего раунда Астанинского процесса», — сказал К. Абдрахманов на брифинге в МИД РК в четверг.

Напомним, последняя встреча высокого уровня по Сирии в рамках Астанинского процесса состоялась 4-5 июля 2017 года.