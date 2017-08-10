6 казахстанских фильмов войдут во внеконкурсную программу международного кинофестиваля в Оренбурге

Алматы. 10 августа. КазТАГ – Казахстанские фильмы войдут во внеконкурсную программу X международного кинофестиваля «Восток & Запад. Классика и Авангард», который пройдет в Оренбурге с 25 по 31 августа, передает ТАСС.

«Казахстан впервые привезет свою внеконкурсную программу под названием «Из сердца Евразии», — сообщила в четверг министр культуры и внешних связей региона Евгения Шевченко.

Как уточняется, на фестивале представят 6 казахстанских картин, в том числе «Дорогу к матери» режиссера Акана Сатаева. Действие картины охватывает несколько исторических периодов Казахстана: коллективизацию, джут, годы Великой Отечественной войны и послевоенное время.

Между тем сообщается, что за главный приз фестиваля – статуэтку «Золотого сарматского льва», изготовленную по археологическому оригиналу из коллекции «Сарматское золото», будут бороться 10 кинокартин. Указывается, что большинство картин являются дебютами российских режиссеров.

Жюри российского конкурса «Сплетенные параллели» возглавит казахстанский продюсер Диана Ашимова.

Также на фестивале в рамках новой конкурсной программы «Шаг» покажут 12 короткометражных фильмов.