ЕАБР повысил прогноз роста ВВП Казахстана в 2017 г. до 3,4%, в 2018 г. — до 3,1%, в 2019 г. — до 3,7%

Алматы. 10 августа. КазТАГ – Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Казахстана по итогам 2017 года составит 3,4%, 2018 года – 3,1% и 2019 года – 3,7%, говорится в ежеквартальном макроэкономическом обзоре, подготовленном группой главного экономиста Евразийского банка развития (ЕАБР).

Согласно новому прогнозу основных макроэкономических показателей РК, индекс потребительских цен на конец отчетных периодов составит: 2017 год – 7,2%, 2018 год — 6,5% и 2019 год – 5,5%.

Обменный курс национальной валюты к доллару США в среднем по году прогнозируется: 2017 год — на уровне Т317 за $1, 2018 год – Т327 и 2019 год – Т348.

Напомним, в соответствии с прежним прогнозом основных макроэкономических показателей РК, опубликованным в конце января этого года, рост ВВП Казахстана в сопоставимых ценах прогнозировался в 2017 году на уровне 2,3%, в 2018 году — 2,1% и в 2019 году — 2,2%. Прогноз по индексу потребительских цен на конец отчетных периодов был представлен следующий: 2017 год — 7%, 2018 год — 6,7% и 2019 год – 6,6%.