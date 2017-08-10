Один из фигурантов уголовного дела Аблязова вернулся в Казахстан из Венгрии и дает показания

Астана. 10 августа. КазТАГ – Один из фигурантов уголовного дела экс-главы АО «БТА банк» Мухтара Аблязова Ержан Кадесов добровольно вернулся в Казахстан из Венгрии и дает показания, сообщила пресс-служба Национального бюро по противодействию коррупции.

«24 июля из города Будапешт (Венгрия) в Казахстан добровольно прибыл Кадесов Ержан – один из подозреваемых по уголовному делу о хищениях денежных средств АО «БТА Банк», совершенных преступным сообществом под руководством бывшего председателя совета директоров банка Аблязова М.К.», — говорится в сообщении на сайте Нацбюро в четверг.

Как поясняется, Е.Кадесов занимал должность заместителя начальника управления по проблемным кредитам БТА банка. В 2009 году ему было предъявлено заочное обвинение и в последующем он был объявлен в международный розыск. В феврале 2016 года Е.Кадесов был установлен в г.Будапешт, в отношении него венгерскими правоохранительными органами был применен экстрадиционный арест. А в июле этого года Е.Кадесов заявил судебным органам Венгрии о том, что добровольно возвращается в Казахстан.

«В настоящее время с Кадесовым проведены все необходимые следственные действия. Он полностью признает свою вину, дает подробные показания как об обстоятельствах хищения и отмывания Аблязовым денежных средств БТА, так и организации вывоза из Казахстана сотрудников банка и подконтрольных компаний в целях недопущения дачи показаний против него. Полученные от Кадесова показания не просто подтверждают пояснения других бывших сообщников Аблязова, но и дополняют их деталями незаконного вывоза всего топ-менеджмента банка из Казахстана через г.Бишкек в Россию, Украину и другие страны»», — сообщает Нацбюро.

Сообщается, что 9 августа с учетом сотрудничества со следствием и оказываемого содействия в получении дополнительных доказательств в отношении ЕКадесова ранее избранная мера пресечения в виде ареста изменена на залог.

Досудебное расследование в отношении него продолжается.

Напомним, 7 июня специализированный суд по уголовным делам Алматы заочно приговорил экс-главу АО «БТА банк» Мухтара Аблязова к 20 годам лишения свободы со штрафом в размере 300 МРП, с лишением права заниматься профессиональной деятельностью в банковских организациях, с конфискацией имущества – дом в Алматы, автомашину марки Nissan, личные счета в АО «БТА банк».

Отбывание наказания назначили в учреждении максимальной безопасности.

Также были осуждены экс-председатель правления банка Садуакас Мамеш и первый заместитель председателя правления — председатель кредитного комитета Жаксылык Жаримбетов – на 5 лет лишения свободы условно каждый с лишением права заниматься профессиональной деятельностью в банковских организациях сроком на 3 года.

Директор по кредитованию Кайрат Садыков осужден на 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, штраф 300 МРП с лишением права заниматься профессиональной деятельностью в банковских организациях сроком на 3 года. Он взят под стражу в зале суда.

М.Аблязов обвинялся по ч.4 ст.263 УК РК (в ред.2014 года, создание и руководство преступным сообществом, а равно участие в нем), ч.3 ст.176 УК РК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества), ч.3 ст.24 УК РК (приготовление к преступлению и покушение на преступление), ч.3 ст.176 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества), ч.3 ст.193 УК РК (легализация, отмывание денег и иного имущества, полученных преступным путём), ч.1 ст.220 УК РК (незаконное использование денежных средств банка), ст.228 УК РК (злоупотребление полномочиями).

Общая сумма причиненного ущерба превышает $7,5 млрд. Похищенные средства являлись пенсионными вкладами населения, личными сбережениями граждан Казахстана и займами от иностранных финансовых институтов.

Дело против М.Аблязова возбудили в 2009 году, после чего банкир бежал из Казахстана. Он был объявлен в международный розыск по линии интерпола.

В июле 2013 года М.Аблязов был арестован на территории Франции, его экстрадиции одновременно добивались Россия и Украина. В результате приоритет был отдан российскому запросу. После этого защита М.Аблязова направила ходатайство в государственный совет Франции, который отменил экстрадицию бывшего банкира.