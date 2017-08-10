Казахстан в июне-июле добывал ежесуточно 1,75 млн барр. нефти, выше предполагаемой квоты – ОПЕК

Астана. 10 августа. КазТАГ – Казахстан в июне и июле 2017 года ежесуточно добывал 1,75 млн баррелей нефти и газоконденсата, говорится в августовском докладе ОПЕК.

«Добыча сырой нефти и газоконденсата в Казахстане остановилась на отметках 1,48 млн барр./сутки и 0,27 млн барр./сутки в июне и июле 2017 года, соответственно, таким образом общий объем производства искусственно удерживался в пределах 1,75 млн барр./сутки», — указывается в документе.

При этом прогноз ОПЕК на основе добровольной корректировки производства странами не-ОПЕК предполагал 1,68 млн барр./сутки до конца первого квартала 2018 года.

Как отмечается, поставки нефти Казахстаном в первом и во втором кварталах 2017 года после наращивания темпов производства на месторождении Кашаган составили 1,72 млн барр./сутки и 1,73 млн барр./сутки соответственно.

«Объемы производства Кашаганского месторождения, введенного в эксплуатацию в конце сентября, теперь приближаются к первоначальной цели 200 тыс. барр./сутки до начала проекта по закачке газа, и достигнут 360 тыс. барр./сутки к концу 2018 года. Следовательно, прогноз роста 140 тыс. барр./сутки за этот год до среднего показателя 1,7 млн барр./сутки не изменился в сравнении с последним ежемесячным отчетом по рынку нефти», — подчеркивается в тексте.

Однако, если подача газа будет осуществлена в срок, то к концу года производство достигнет уровня 280-290 тыс. барр./сутки. Если это произойдет, отмечают в ОПЕК, то годовой темп роста на 2017 год составит примерно 1,77 млн барр./сутки, что на 70 тыс. барр./сутки выше, чем ожидалось в этом году.

«При этом рост поставок нефти по Казахстану на 2018 год прогнозируется на уровне 90 тыс. барр./сутки, до среднего показателя в 1,79 млн барр./сутки, а в случае более высокой базы в соответствии с приведенным выше объяснением, возможный рост в следующем году может составить 170 тыс. барр./сутки», — утверждается в документе.

Кроме того, как сообщила ОПЕК в августовском докладе в отношении своих стран-участниц, в июле страны картеля нарастили добычу нефти на 172,6 тыс. баррелей в сутки по сравнению с июнем — до 32,869 млн баррелей в сутки — за счет Ливии, Нигерии и Саудовской Аравии.

Вместе с тем снижение объемов нефтепроизводства продемонстрировали Ирак, Ангола и Венесуэла.

Как уже сообщалось, ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 млн баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 20 тыс. приходится на Казахстан. Соглашение было заключено на I полугодие 2017 года, а затем продлено до конца марта 2018 года.

Ливия и Нигерия при этом были освобождены от обязательств по сокращению добычи, поскольку их экономика пострадала от деятельности вооруженных группировок. Так, Ливия в июле продолжила наращивать добычу нефти, увеличив ее на 154,3 тыс. баррелей в сутки — до 1 млн баррелей. Нигерия увеличила добычу соответственно на 34,3 тыс. баррелей в сутки — до 1,75 млн баррелей.

Добыча нефти в Саудовской Аравии увеличилась на 31,8 тыс. баррелей в сутки — до 10,07 млн баррелей в сутки, что на 9 тыс. баррелей выше максимума, предусмотренного сделкой ОПЕК+.

Иран, получивший возможность нарастить добычу до досанкционного уровня (около 4 млн баррелей в сутки), в июле увеличил объем нефтепроизводства на 6,9 тыс. баррелей в сутки — до 3,82 млн баррелей соответственно.

Добыча нефти в Ираке снизилась на 33,1 тыс. баррелей в день, до 4,468 млн баррелей, в Анголе — на 19,3 тыс. баррелей в день, до 1,65 млн баррелей, в Венесуэле — на 15,8 тыс. баррелей в день, до 1,93 млн баррелей в день.