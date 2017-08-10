Экс-директору компании «Окжетпес-Т» из Темиртау предъявлен иск на Т17,8 млн

Караганда. 10 августа. КазТАГ — Бывшему директору компании «Окжетпес-Т» из Темиртау предъявлен гражданский иск более чем на Т17 млн, передает корреспондент КазТАГ из зала суда.

В Темиртауском городском суде в четверг рассмотрены 2 ходатайства и исковое заявление в адрес бывшего директора ТОО «Окжетпес-Т» Ерлана Утешева и менеджера по продажам компании «КазТемирСтил» Андрея Скляренко, обвиняемых в совершении преступлений по ст. 189 ч.4 п.2 УК РК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере).

Согласно исковому заявлению потерпевшей стороны — компании «Окжетпес-Т», с бывшего директора Е. Утешева и менеджера по продажам компании «КазТемирСтил» А.Скляренко просили взыскать солидарно материальный ущерб в сумме Т17 821 977.

«Заслушав представителей потерпевших и осужденных, суд полагает, что данный гражданский иск подлежит принятию в производство суда по настоящему уголовному делу. Оснований для возврата иска не имеется», — огласил решение по исковому заявлению судья Темиртауского городского суда Айдар Михибаев.

В начале судебного разбирательства Е. Утешевым был заявлен отвод участвующему процессуальному прокурору Еркину Жалмагамбетову по мотиву прямой заинтересованности в данном деле и в связи с незаконной, по мнению подсудимого, квалификации его деятельности.

«Суд, заслушав подсудимого Утешева и других лиц, участвующих в заседании, принял решение в отводе прокурора отказать в связи с отсутствием для этого основания. Суд полагает, что ходатайство Утешева об отводе прокурора удовлетворению не подлежит», — сказал судья А.Михибаев.

Также от адвоката Е. Утешева поступило ходатайство об изменении меры пресечения в виде содержания под стражей на более мягкую. Защитник, в частности, обосновал ходатайство семейным положением подсудимого: заболеванием его супруги, наличием трех малолетних детей и престарелых родителей.

«Суд постановил: отказать в удовлетворении ходатайства защитника Е. Утешева об изменении меры пресечения содержания под стражей в отношении подсудимого на более мягкую и оставить его без изменения. Данное постановление может быть обжаловано в течение 15 суток после вынесения постановления», — огласил решение судья Темиртауского городского суда.

Кроме того, в суде стало известно, что обвиняемым Е. Утешевым была внесена сумма Т10 млн на счет ТОО «Окжетпес-Т», что подтверждается платежным поручением.

Как сообщалось, 29 мая текущего года Е.Утешев был задержан по подозрению в хищении бюджетных денег — Т27 млн. 31 мая суд санкционировал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца, за правом внести залог в размере 500 МРП.

Согласно материалам дела, подсудимый подозревается в закупе водопроводных и тепловых труб по заведомо завышенным ценам. Разницу между реальной стоимостью изделий и фиктивной стоимостью, по версии следствия, Е.Утешев присвоил.

Напомним, ранее он работал начальником управления энергетики и ЖКХ Карагандинской области. В 2013 году совершил ДТП, в котором погибла женщина.