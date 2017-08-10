На 5,4% возросла переработка нефти в Казахстане в I полугодии

Астана. 10 августа. КазТАГ – На трех нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) в Казахстане в январе-июне 2016 года переработано 7338,3 тыс. тонн нефти, что на 5,4% больше соответствующего показателя за аналогичный период 2016 года, сообщила пресс-служба министерства энергетики РК.

Согласно представленным данным, ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» в I полугодии переработало 2648,7 тыс. тонн нефти (на 13,1% больше соответствующего показателя за аналогичный период прошлого года), ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» (Шымкентский НПЗ) — 1895,5 тыс. тонн (-19,8%), ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» — 2508,3 тыс. тонн (+19,6%).

Казахстанскими НПЗ в январе-июне было произведено: 1544,8 тыс. тонн бензина (на 2,4% больше соответствующего показателя за аналогичный период 2016 года), 110,6 тыс. тонн авиакеросина (-20,5%), 2127,7 тыс. тонн дизельного топлива (+4,9%), 1515,5 тыс. тонн мазута (+11,1%).