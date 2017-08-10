Началось досудебное расследование после крушения самолета в Алматинской области

Астана. 10 августа. КазТАГ – Началось досудебное расследование по факту крушения самолета в Алматинской области, сообщила пресс-служба главной транспортной прокуратуры Казахстана.

«Данный факт зарегистрирован в ЕРДР ЛОВД в аэропорту г. Алматы, проводится досудебное расследование по ч.3 ст.344 УК РК (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта). В свою очередь министерством по инвестициям и развитию (МИР) начато расследование авиационного происшествия для выяснения всех обстоятельств, послуживших причиной крушения воздушного судна», — говорится в сообщении в четверг.

Как напомнили в пресс-службе прокуратуры, 10 августа потерпело крушение воздушное судно TecnamP-2002JF, принадлежащее Академии гражданской авиации. Эксплуатантом судна является ТОО «TrainingcenterPart-FCL», с которым академией заключен договор на оказание услуг по подготовке летного персонала.

«Установлено, что при отработке посадки взлета с конвейера на удалении 2-х километров от контрольной точки аэродрома Азем (Алматинская область) воздушное судно потерпело крушение, на борту находился инструктор-пилот ТОО «TrainingcenterPart-FCL» Курченко С.П. и курсант Академии гражданской авиации Абишев А.Е.», — напомнили в прокуратуре.

По сведениям МИР, воздушное судно имеет необходимые разрешительные документы (действующий сертификат летной годности), полет согласован с органами воздушной навигации.