Товарооборот между Казахстаном и Турцией в I полугодии вырос на 36,1% до $925,1 млн

Астана. 10 августа. КазТАГ – Внешнеторговый оборот между Казахстаном и Турцией за январь-июнь 2017 года составил $925,1 млн, что на 36,1% больше соответствующего показателя за аналогичный период 2016 года, сообщила пресс-служба министерства национальной экономики РК.

Согласно представленным данным, в I полугодии казахстанский экспорт в Турцию возрос на 53,8% до $563,3 млн, турецкий импорт в Казахстан — на 15,5% до $361,8 млн.

По словам министра национальной экономики РК Тимура Сулейменова, особое внимание Казахстан и Турция уделяют сотрудничеству в сфере транзитно-транспортных коридоров, логистической и индустриальной инфраструктур.