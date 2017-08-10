Товарооборот между Казахстаном и Турцией в I полугодии вырос на 36,1% до $925,1 млн

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Астана. 10 августа. КазТАГ – Внешнеторговый оборот между Казахстаном и Турцией за январь-июнь 2017 года составил $925,1 млн, что на 36,1% больше соответствующего показателя за аналогичный период 2016 года, сообщила пресс-служба министерства национальной экономики РК.

Согласно представленным данным, в I полугодии казахстанский экспорт в Турцию возрос на 53,8% до $563,3 млн, турецкий импорт в Казахстан — на 15,5% до $361,8 млн.

По словам министра национальной экономики РК Тимура Сулейменова, особое внимание Казахстан и Турция уделяют сотрудничеству в сфере транзитно-транспортных коридоров, логистической и индустриальной инфраструктур.

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