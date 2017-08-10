В Астане появится новый монумент

Астана. 10 августа. КазТАГ – В Астане появится монумент «Қазақ еліне мың алғыс», сообщила пресс-служба столичного акимата.

«В рамках реализации программы «Духовная модернизация» в Астане появится монумент «Қазақ еліне мың алғыс», археологический городок «Бозок», карта 20 памятников историко-культурного наследия и ряд других проектов, направленных на сохранение и популяризацию духовного наследия Казахстана», — говорится в сообщении на сайте акимата.

Как поясняется, все это обсуждалось на расширенном заседании экспертной группы под представительством заместителя акима Астаны Ермека Аманшаева.

«Е. Аманшаев отметил важность консолидации различных представителей столичного сообщества в реализации программы Елбасы, поэтому столичным акиматом ведется планомерная работа и определены конкретные проекты и программы, которые будут поэтапно воплощены в столице», — отмечается в сообщении.

«Это уникальная программа («Духовная модернизация» — КазТАГ), возрождающая культуру, искусство, духовные ценности, литературу, историю. (…) Следуя опыту развитых стран, мы должны опереться не только на экономику, сельское хозяйство и другие отрасли, а также уделить основное внимание культуре, искусству и духовным ценностям», — приводятся в сообщении слова кинорежиссера Талгата Теменова.

Кроме того, представитель корейской общины в Астане Александр Ким рассказал о планах возведения этнокультурного монумента в столице «Қазақ еліне мың алғыс». По его мнению, этот культурный объект станет благодарностью казахскому народу от представителей 24 этнокультурных объединений столицы.