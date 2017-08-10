Спецкомиссия создана для расследования причин крушения учебного самолета под Алматы

Астана. 10 августа. КазТАГ – Для расследования причин крушения учебного самолета Академии гражданской авиации под Алматы создана специальная комиссия, сообщил комитет гражданской авиации.

«В соответствии с правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов, утвержденным постановлением правительства Республики Казахстан от 18 июля 2011 года № 828, данное авиационное происшествие подлежит расследованию. В этой связи для расследования обстоятельств авиационного происшествия с воздушным судном Tecnam P-2002JF создана комиссия министерства», — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице комитета в Facebook в четверг.

Как напомнили в КГА, авиакатастрофа произошла сегодня в 09.53 при выполнении самолетом учебно-тренировочного задания в 2 км от аэродрома Азем в Алматинской области. По информации директора департамента по расследованию транспортных происшествий и инцидентов министерства по инвестициям и развитию РК Жанибека Тайжанова, после выполнения взлета с конвейера произошло сваливание, в результате чего воздушное судно сгорело и полностью разрушено. В момент происшествия на борту находились пилот-инструктор С.Курченко, 1977 г.р., предварительно гражданин Украины, и курсант Е.Абишев, 1996 г.р., оба погибли.