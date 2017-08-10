В Алматинской области создадут новый район

Талдыкорган. 10 августа. КазТАГ — В Алматинской области рассмотрен вопрос об образовании нового района, передает корреспондент КазТАГ.

Соответствующее решение о внесении предложений в правительство было принято в четверг на сессии областного маслихата.

«Внести предложение в правительство Республики Казахстан об образовании нового района в составе Алматинской области с административным центром в селе Нарынкол, общей площадью 711 937 гектаров земли путем выделения из Райымбекского района Алматинской области», — говорится в решении маслихата.