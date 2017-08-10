В Алмалинском районе Алматы три дня не будет горячей воды

Алматы. 10 августа. КазТАГ – Горячую воду отключат на три дня в Алмалинском районе, сообщает пресс-служба ТОО «Алматинские Тепловые сети».

«В период с 09.00 14 августа до 17.00 16 августа будет ограничена подача горячего водоснабжения в границах улиц: Чокина – Толе би – Ауэзова – Карасай батыра», — говорится в распространенном в четверг сообщении.